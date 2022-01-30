Киншаса, , 04:16 — REGNUM К смертной казни приговорил 51 человека военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДР Конго) в связи с произошедшим в 2017 году убийством двух сотрудников ООН. Об этом 29 января сообщило Agence France-Presse.

Полиция Конго MONUSCO Photos

В марте 2017 года в провинции Касаи ДР Конго были похищены и убиты двое специалистов ООН — гражданин США Майкл Шарп и гражданка Швеции Зайда Каталан. По официальной версии, их убили местные повстанцы.

По делу о похищении и убийстве сотрудников ООН проходили 54 подсудимых. Из них двое были оправданы, один был приговорён к десяти годам тюрьмы. Остальные обвиняемые были приговорены к смертной казни. Поскольку в ДР Конго с 2003 года действует мораторий на смертную казнь, то все приговорённые к ней будут отбывать пожизненное тюремное заключение.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами взрыва бомбы в ресторане в ДР Конго стали семь человек