Лондон, 30 января, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Как сообщается на сайте Оксфордского центра биомедицинских исследований NIHR, ученые пришли к выводу, что пациенты с постковидным синдромом могут иметь труднодиагностируемую патологию легких.

(сс) kalhh Легкие

Сообщается, что у таких пациентов наблюдается затрудненный перенос газов кровью. Всего в эксперименте участвовали 36 человек, тринадцать из которых были здоровы. Ряд пациентов, у которых коронавирус протекал в легкой форме, продолжали жаловаться на одышку даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

«С помощью магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного газа ксенона удалось установить значительное нарушения газообмена у пациентов с длительным COVID-19, которые не были госпитализированы, в то время как все остальные исследование прошли нормально», — заявили британские ученые.