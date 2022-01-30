Вена, 30 января, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Ученые из Венского университета пришли к выводу, что процесс одомашнивания вызвал у кошек уменьшение объема мозга. Статья об этом была опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Jamesington Кот

«Наши данные показывают, что домашние кошки действительно имеют меньший объем черепа и, соответственно, меньший мозг по сравнению как с европейскими дикими кошками, так и с дикими предками домашних кошек, африканскими дикими кошами, что подтверждает более ранние результаты», — заявили исследователи.

Как сообщается в статье, для анализа были выбраны 19 черепов степной породы котов Felis lybica, от которых и пошел процесс одомашнивания, 20 черепов лесных кошек, проживающий в дикой природе и 28 обычных черепов домашних котов и кошек. Также для сравнения были выбраны еще 36 черепов метисов диких домашних котов.