Лос-Анджелес, США, 30 января, 2022, 03:58 — ИА Регнум. 60-летний британский киноактер Тим Рот («Бешеные псы», «Омерзительная восьмерка», «Легенда о пианисте») вернется к роли Эмиля Блонски в сериале «Женщина-Халк» по киновселенной Marvel.

Цитата из к/ф «Песня имён» реж Франсуа Жирар. 2019. Канада, Венгрия Тим Рот в роли Мартина Саймонса

Тим Рот исполнял роль Эмиля Блонски в фильме «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном в главной роли. Лента вышла в кинотеатрах 6 июня 2008 года и при бюджете в 150 миллионов долларов собрала около 263 миллионов долларов.

Премьера первого сериала «Женщина-Халк» запланирована на 2022 год. Помимо Тима Рота, в сериале сыграют Татьяна Маслани («Клятва», «Женщина в золотом»), Марк Руффало («Остров проклятых», «Мстители: Финал», «Иллюзия обмана»), Джамила Джамил («В лучшем мире», «Харли Квинн») и другие.