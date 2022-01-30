Вашингтон, , 03:45 — REGNUM 27-летний американский киноактер Кайл Аллен («Вестсайдская история», «Всю мою жизнь») исполнит главную роль в киноадаптации мультсериала «Властелины вселенной» от Netflix. Об этом сообщило издание Deadline.

Ранее сообщалось, что после нескольких лет разработки киноадаптации Sony передала права онлайн-кинотеатру Netflix.

Режиссировать адаптацию «Властелинов вселенной» будут Аарон и Адам Ни. За сценарий ответственен Дэвид Каллахэм, известный по работам над «Шан-Чи и легендой десяти колец» и «Чудо-женщиной: 1984».

Также сообщается, что съемочный процесс запланирован на лето 2022 года. Дата премьеры остается неизвестной.