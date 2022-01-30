Лондон, 30 января, 2022, 03:37 — ИА Регнум. На переговоры в Москву отправятся в ближайшие дни глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Об этом 29 января сообщила пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона.

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Отмечается, что после заявления Джонсона в палате общин, в котором он однозначно дал понять, что улучшение отношений с Москвой возможно, он поручил главам МИД и минобороны готовиться к визиту в Москву для возможных переговоров со своими российским коллегами.

Главе МИД Трасс и главе минобороны Уоллесу будет дано поручение улучшить отношения с правительством российского президента Владимира Путина и способствовать дэскалации напряжения на границе с Украиной. В пресс-службе Джонсона отметили, что премьер-министр считает важным предпринимать дипломатические усилия для диалога западных стран с Россией и предотвращения вторжения на Украину.

По мнению премьер-министра, политика сдерживания России необходима, чтобы избежать «потерь тысяч жизней как на Украине, так и в России». В рамках данной политики Джонсон рассчитывает на проведение телефонных переговоров с президентом России. Кроме того, на предстоящей неделе запланирована поездка премьер-министра Британии в регион Восточной Европы. В какую именно страну направится Джонсон, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах главы правительства Великобритании Джонсона провести телефонный разговор с президентом России Путиным.