Берлин, 30 января, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав национальной сборной на предстоящие эстафетные гонки на Чемпионате Европы, который пройдет в немецком городе Арбере.

Guillaume Baviere Биатлон

В смешанной эстафете сборную России представят Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. В одиночной смешанной эстафете выступят Антон Бабиков и Евгения Буртасова.

Оба состязания пройдут сегодня, 30 января. Транслироваться гонки будут на телеканале «Матч ТВ».

Ранее Матвей Елисеев, временно приостановивший профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем, заявил о неуверенности в возможном возвращении в состав сборной России.