Москва, , 03:26 — REGNUM Двукратный бронзовый призер чемпионата мира в эстафете Матвей Елисеев рассказал о процессе своего восстановления и намерениях вернуть в сборную России.

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«Думаю, я бежал медленнее, чем на Кубка IBU. Что-то еще идет на так в организме. Вчера делал более глубокое обследование, чтобы понять мое состояние. В понедельник снова поеду к доктору, буду узнавать. Непросто смотреть Олимпийские игры, потому что хотелось самому там выступать. Я полностью настроен вернуться и хочу выступить на чемпионате России, но в последнее время мое восстановления замедлилось, и я не уверен, что попаду. Буду ли в сборной в следующем году? Не уверен», — цитирует Елисеева телеканал «Матч ТВ».

В конце декабря прошлого года Матвей Елисеев объявил о временной паузе в профессиональной карьере из-за проблем со здоровьем.