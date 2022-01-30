Санкт-Петербург, 30 января 2022, 03:10 — REGNUM Многосерийный фильм «Седьмая симфония» получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшей телевизионный сериал».
Действия сериала разворачиваются в блокадном Ленинграде. Дирижеру Калу Элиасбргу поручено собрать оркестр и исполнить Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича в осажденном городе. Заявляется, что в основе многосерийного фильма лежит подлинная история.
Главные роли в сериале исполнили Алексей Гуськов («Незнайка на Луне», «Классик»), Алексей Кравченко («Иди и смотри», «Бригада»), Елизавета Боярская («Бункер», «Грозовые ворота») и Наталья Рогожкина («Белая гвардия», «Отцы и дети»).