Лондон, , 02:42 — REGNUM Возможность удвоения численности войск и переброски военной техники в Эстонии рассматривают в связи с ситуацией вокруг Украины власти Великобритании. Об этом 29 января сообщила пресс-служба премьер-министра страны Бориса Джонсона.

ВС Великобритании Army.mod.uk

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Уточняется, что Джонсон рассматривает максимально возможную помощь НАТО. В качестве возможного варианта рассматривается удвоение численности войск и отправка оборонительного вооружения в Эстонию. Для защиты союзников по военному альянсу могут быть направлены реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты.

Окончательные детали предложения представители Великобритании планируют согласовать в Брюсселе с представителями военного альянса в ближайшие дни. В частности, ряд вариантов будет обсуждаться 31 января.

«Этот пакет будет четким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России», — заявил Борис Джонсон.

Отмечается, что переброска британских военнослужащих и техники усилит возможности НАТО в Скандинавии и в Балтии. Также министр обороны Британии Бен Уоллес посетит на предстоящей неделе Венгрию, Словению и Хорватию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания готова выделить больше военных, чтобы усилить НАТО в условиях возможной «российской агрессии».

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