Вашингтон, 30 января, 2022, 02:19 — ИА Регнум. 29 января «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 потерпел разгромное поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 1:4. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

Единственную шайбу хозяев забросил Владимир Тарасенко (6:08). В составе «Виннипега» отметились Пол Штястны (14:23, 57:25), Кайл Коннор (27:57) и Нэйт Шмидт (32:35).

«Виннипег Джетс», одержав восемнадцатую победу в сезоне и прервав шестиматчевую серию из поражений, набрал 43 очка и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице западной конференции. «Сент-Луис Блюз» с 57-ю очками укрепился на третьей позиции.