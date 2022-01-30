Москва, , 02:14 — REGNUM Четыре человека были госпитализированы после отравления неизвестным веществом в садовом товариществе в Новой Москве. Об этом 30 января сообщил журналистам источник в экстренных службах.

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Инцидент произошёл в СНТ «Ресурс-1», четыре женщины были госпитализированы с признаками сильного отравления. Все пострадавшие находились в сознании, у них сильно нарушена речь.

Пока не установлено вещество, которым могли отравиться женщины. Предполагается, что это может быть либо пищевой отравление, либо отравление природным газом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семье, погибшей в результате отравления неизвестным химическим веществом в Подмосковье.

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