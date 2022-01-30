Лос-Анджелес, США, , 01:56 — REGNUM Американская кинокомпания Warner Bros. начнет съемки второй части фильма о Джокере в 2023 года. Об этом 29 января сообщило издание Heroic Hollywood.

Джокер Цитата из к/ф «Джокер». реж. Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

Также сообщается, что Warner Bros. уже получили первый вариант сценария сиквела и готовится к старту съемок. Детали сюжета второго «Джокера» остаются засекреченными.

Мировая премьера «Джокера» состоялась 31 августа 2019 года и за время проката собрала более одного миллиарда долларов при бюджете в 55 миллионов долларов. Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс («Гладиатор», «Отель «Руанда»), Роберт Де Ниро («Крестный отец 2», «Пробуждение») и Заза Битц («Дэдпул 2», «Непобедимый»).