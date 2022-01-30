Пекин, , 01:44 — REGNUM 26-летний нападающий московского ЦСКА и сборной Швеции по хоккею Лукас Валльмарк признался, что считает сборную России фаворитом в матче со сборной Швейцарии.

Сборная России по хоккею Wch2016.com

«Думаю, что российские хоккеисты — фавориты. У сборной России очень хорошая команда. Наша команда тоже сильна, у нас много хороших игроков. Мы будем упорно сражаться за победу в турнире», — цитирует Валльмарка пресс-служба ЦСКА.

Матч сборных России и Швейцарии пройдет в рамках первого тура группы B Олимпийских игр 2022 года и начнется 9 февраля в 16:40 по московскому времени.

В текущем сезоне Лукас Валльмарк принял участие в 31-м матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22, в котором отметился шестью заброшенными шайбами и одиннадцатью результативными передачами.