Тында, Амурская область, 30 января, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Возгорание произошло в административном здании РЖД в Амурской области, площадь пожара составляет 5000 кв. метров. Об этом 29 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 21:10 по местному времени. Загорелось административное здание РЖД в городе Тында, на улице Привокзальная. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

В борьбе с огнём задействованы 29 человек, восемь единиц техники и пожарный поезд. Возгорание удалось локализовать в 22:46 по местному времени. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар на Камчатке почти полностью уничтожил здание популярного сёрфинг-лагеря.