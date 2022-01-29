Москва, 30 января, 2022, 01:32 — ИА Регнум. На официальном сайте Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) было объявлено, что руководство лиги приняло решение не проводить матчи во время паузы на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.

Андрей Чудаев Матч КХЛ

«КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в регулярном чемпионате на Олимпиаду. «Против» этого решения проголосовали 16 из 24 клубов чемпионата. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части чемпионата будет объявлено 10 февраля», — говорится в сообщении КХЛ на официальном сайте.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в период с 9 по 20 февраля. Сборная России по хоккею сыграет в группе B против национальных сборных Дании, Швейцарии и Чехии.