Оттава, 30 января, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Место резиденции сменил из соображений безопасности на фоне протестов в стране против ковид-ограничений, премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьёй. Об этом 29 января сообщает телеканал CBC News.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

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По данным телеканала, Трюдо с семьёй переехал из своего дома в неназванное место в столице Канады. Источников данной информации телеканал не раскрывает.

Тысячи водителей-дальнобойщиков и других протестующих собрались у Парламентского холма в Оттаве, чтобы призвать власти отменить обязательную вакцинацию и ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Толпа протестующих продолжает расти, полиция находится в режиме повышенной готовности.

Акция была инициирована дальнобойщиками, они припарковали грузовики на Веллингтон-стрит, а также перед зданием парламента. На всех фурах размещены баннеры и транспаранты с призывами против санитарных мер и с критикой премьера Трюдо. Протест носит подчёркнуто мирный характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовящейся в Канаде акции протеста, инициированной дальнобойщиками, против санитарных ограничений и обязательной вакцинации.