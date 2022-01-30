Грозный, , 00:19 — REGNUM Счеты дома мод Firdaws не блокировались, речь шла о небольшой задолженности, образовавшейся из-за ошибки бухгалтера, никаких долгов у компании нет. Об этом сообщила 29 января учредитель бренда, министр культуры Чечни, старшая дочь главы республики Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова в своём Instagram.

Айшат Кадырова Mk-chr.ru

Как пояснила Айшат Кадырова, у дома мод была небольшая задолженность, компания не успела вовремя заплатить одну тысячу 638 рублей 4 копейки налогов. Эти деньги были начислены отдельной квитанцией, которую случайно упустил из виду бухгалтер.

«Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена. Счета компании не были заблокированы. Никаких долгов у компании нет. Это можно проверить в официальных документах», — уточнила Айшат Кадырова.

В пресс-службе дома мод Firdaws пояснили, что 27 января работа компании была приостановлена по техническим причинам, «в связи с болезнью половины штата закройщиков и швей».

Напомним, в ряде СМИ появилась информация о блокировке счетов дома мод Firdaws, якобы из-за неуплаты налогов.

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