30 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные о том, что в НАТО начинают признавать, что у России нет намерения вторгаться на украинскую территорию.

Тимур Кондратьев, , 09:45 — REGNUM Информация, согласно которой в руководстве НАТО признают, что Россия «не планирует вторжение» на Украину, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 января в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Клоуны всё никак не уймутся? Они сто раз уже переносили вторжение. Скоро потребуют неустойку за то, что Российская Федерация так и не напала», — предполагает Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что все заявления стран НАТО за последнее время, получается, ничего не стоят, раз от них готовы отречься, хотя бы даже и в кулуарах.

«Так два месяца писали, что вторжение России на Украину неизбежно и случится в январе-феврале! Сама Псаки так сказала, а Зеленский поддержал. А теперь, получается, дали заднюю? Вот чего стоят их слова. Пустой звон», — указывает Константин У.

Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

Некоторые комментаторы отмечают, что с реальностью бороться очень сложно, поэтому альянсу ничего не останется, кроме как признать, что у России нет никаких планов по силовому захвату Украины.

«А, вот оно что! То в начале декабря ждали вторжения, то в конце декабря, потом перенесли на январь. Затем на февраль. Бедная Украина, которая уже восемь лет ведёт ожесточённые бои против России, вдруг поняла, что Россия не планирует вторгаться!» — пишет Иван Г.

Часть людей предполагает, что западные страны будут выставлять себя в качестве победителей, потому что они якобы сумели заставить России отказаться от планов по вторжению на Украину.

«Сами распустили ложь о вторжении, а теперь будут бить себя в грудь и говорить, что они победили без войны», — считает Виталий Ч.

«Натовские лживые лицемеры ничего не хотят сказать, для чего снабжали наступательными вооружениями и инструкторами украинских ВСУшников? Наши войска не заставят себя ждать, если украинские каратели решат напасть на границы Донецкой и Луганской Народных Республик», — указывает Ирина Ф.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Ряд пользователей указывает на то, что про военные поставки на Украину забывать не стоит, ведь, несмотря на отсутствие у России наступательных планов, украинские войска собираются применить летальное западное оружие на деле.

«А что теперь украинцам делать со всем этим военным хламом, который свезли из западных стран в кредит. Сейчас всё пропьют, либо же распродадут за границу», — предполагает Макс С.

Отдельные комментаторы отмечают, что НАТО рано или поздно признает, что Россия не собирается на кого-то нападать, но Российская Федерация пока что не смогла определиться, чего же она сама на самом деле хочет.

«А чего там признавать? Это и так было понятно исходя из заявлений политруководства Российской Федерации. Отсутствует цель вторжения, нет никаких задач. Военные-то, видимо, подготовили планы, но им невозможно объяснить, что Путин от них хочет. Он и сам не знает, наверное. И где у него проходят его «красные линии», которые он «установил сам», он так конкретно и не показал», — пишет Дмитрий Б.

«В НАТО такие олухи, которые действительно думали, что их спектакль сработает. Нагнали истерию о вымышленном вторжении, а теперь сдали назад. Думают, что мы больше не будем настаивать на нерасширении НАТО?» — задаётся вопросом Штанген Ц.

Напомним, 28 января портал Euractiv опубликовал материал со ссылкой на собственный источник в Североатлантическом альянсе, согласно которому в руководстве НАТО признают, что Россия «не планирует вторжение» на Украину.