Канберра, , 00:02 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил американского рэпера Канье Уэста (Йе) о необходимости полной вакцинации для въезда в страну. Об этом 29 января сообщил The Guardian.

Канье Уэст Скриншот с YouTube

«По правилам вы должны быть полностью вакцинированы. Они применимы ко всем, в чём люди убедились совсем недавно», — говорит Моррисон, намекая на недавнюю депортацию сербского теннисиста Новака Джоковича. «Неважно, кто вы… Соблюдаете правила — можете приезжать. Не следуете правилам — не можете», — подытожил премьер-министр.

Ранее ряд СМИ сообщил о намерении Канье Уэста дать несколько концертов на стадионах в Австралии. Однако представители рэпера пока не подтвердили эту информацию.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Новака Джоковича депортировали из Австралии из-за его отказа от вакцинации. В результате чего спортсмен не принял участия в Открытом чемпионате Австралии.

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