Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Флаги США и Украины U.S. Army Europe

«Военные лидеры продолжили обмен оценками развивающейся ситуации в сфере безопасности в Восточной Европе», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Милли «подтвердил политику США, направленную на продолжение поддержки независимой Украины и её целей, а также усилий Вашингтона по расширению способности Киева защищать себя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.

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