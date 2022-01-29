Вашингтон, 29 января 2022, 23:55 — REGNUM 30-летний канадский нападающий Эвандер Кейн стал игроком хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщили на официальном сайте Национальной Хоккейной Лиги.

«Эдмонтон Ойлерз»
«Эдмонтон Ойлерз»
Lisa Gansky

Также сообщается, что соглашение Кейна с «Эдмонтоном» рассчитано до конца сезона 2021/22. За оставшуюся часть сезона канадец получит почти 1,4 миллиона долларов.

«В «Эдмонтоне» есть два лучших игрока в мире. Я не знаю, есть ли к лиге крайний, который сказал бы, что он не вписывается в тройку одного из этих парней. Здесь есть такой парень, как Кенни Холланд, в качестве генменеджера, и такой невероятно опытный тренер, как Дэйв Типпет, и команда созрела для победы. И я подумал, что подхожу им», — заявил Эвандер Кейн после подписания контракта с клубом.

После 39-ти сыгранных матчей Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Эдмонтон Ойлерз» с 21-й победой и 44-мя набранными очками занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице западной конференции.