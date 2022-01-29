Вашингтон, , 23:55 — REGNUM 30-летний канадский нападающий Эвандер Кейн стал игроком хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщили на официальном сайте Национальной Хоккейной Лиги.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

Также сообщается, что соглашение Кейна с «Эдмонтоном» рассчитано до конца сезона 2021/22. За оставшуюся часть сезона канадец получит почти 1,4 миллиона долларов.

«В «Эдмонтоне» есть два лучших игрока в мире. Я не знаю, есть ли к лиге крайний, который сказал бы, что он не вписывается в тройку одного из этих парней. Здесь есть такой парень, как Кенни Холланд, в качестве генменеджера, и такой невероятно опытный тренер, как Дэйв Типпет, и команда созрела для победы. И я подумал, что подхожу им», — заявил Эвандер Кейн после подписания контракта с клубом.

После 39-ти сыгранных матчей Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Эдмонтон Ойлерз» с 21-й победой и 44-мя набранными очками занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице западной конференции.