Киев, , 23:51 — REGNUM Представители украинской разведки «эвакуировали» секретные документы и оборудование из Киева. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их данным, секретные документы из штаб-квартиры в столице Украины вывезли в «безопасные места на западе страны».

Как передавало ИА REGNUM, 29 января в Министерстве иностранных дел России сообщили, что ажиотаж в западных средствах массовой информации вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения.

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