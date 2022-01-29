Москва, 29 января, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Исполнительница Лариса Долина показала себя в новом образе. Она опубликовала снимки с последней фотосессии 29 января в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Лариса Долина

https://www.instagram.com/p/CZT0nCDLt3S/

На кадрах Долина позирует в платье, с короной на лысой голове. «Удивительно, всё-таки, как меня видят художники», — подписала она фотографии. Подписчики артистки неоднозначно отнеслись к её образу.

«Очень круто», — прокомментировал певец Тимур Родригез.

«Стилист по волосам поработал», — шутит irina_scorpy.

«Жуткий образ. Простите, Лариса», — пишет zhidomorovatatiana.

«Смело и очень красиво», — считает trofimovaa.alina.

Ранее Лариса Долина попросила своих подписчиков отправить коллективную жалобу в дирекцию Instagram. Причиной обращения певицы стало засилье фейковых аккаунтов, выдающих себя за её страницу.