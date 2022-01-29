Пекин, , 23:48 — REGNUM 29 января на официальном сайте международного олимпийского комитета объявили, что на хоккейном турнире могут быть вручены два комплекта золотых медалей.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

Отмечается, что такой сценарий будет предусмотрен на случай, если все четыре участника финальных матчей не смогут набрать необходимое количество игроков в заявке. Стоит отметить, что в минимальное количество игроков в заявке — 15 полевых хоккеистов и 2 голкипера.

Олимпийские игры 2022 года по хоккею пройдут в период с 9 по 20 февраля. В соревновании примут участие двенадцать команд. Сборная России по хоккею попала в группу B, где сыграет со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.