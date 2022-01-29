Вашингтон, 29 января 2022, 23:38 — REGNUM Американский актёр Шон Пенн высказался на тему современной мужественности. Об этом пишет The Independent 29 января.

Шон Пенн
Шон Пенн
Скриншот видео на YouTube

«Я думаю, что мужчины стали довольно феминизированными», — считает актёр. Пенн отметил, что в его жизни присутствуют «очень сильные женщины, которые не воспринимают мужественность как признак угнетения по отношению к ним». «Я думаю, есть много трусливых генов, которые заставляют мужчин отказываться от джинсов и надевать юбки», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шон Пенн выпустит документальный фильм об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Сотрудник издания The Washington Post был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2021 года — это вызвало международный скандал и обвинения в адрес саудовской монархии.

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