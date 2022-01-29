Вашингтон, 29 января, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Американский актёр Шон Пенн высказался на тему современной мужественности. Об этом пишет The Independent 29 января.

Скриншот видео на YouTube Шон Пенн

«Я думаю, что мужчины стали довольно феминизированными», — считает актёр. Пенн отметил, что в его жизни присутствуют «очень сильные женщины, которые не воспринимают мужественность как признак угнетения по отношению к ним». «Я думаю, есть много трусливых генов, которые заставляют мужчин отказываться от джинсов и надевать юбки», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шон Пенн выпустит документальный фильм об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Сотрудник издания The Washington Post был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2021 года — это вызвало международный скандал и обвинения в адрес саудовской монархии.