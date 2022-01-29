Барнаул, , 23:33 — REGNUM По факту гибели двух детей от отравления угарным газом в алтайском посёлке возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом 29 января сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«29 января в своем доме в поселке Гордеевский Троицкого района обнаружены тела двух детей, — говорится в сообщении. — По данному факту … возбуждено уголовное дело».

По предварительным данным, двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили около пяти часов вечера мать и сестру с братьями в бессознательном состоянии, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую медпомощь.

Медики в ходе осмотра констатировали смерть 3-хлетнего брата и 9-летней девочки. Мать и 4-хлетний ребенок госпитализированы и находятся в больнице.