Вашингтон, , 23:33 — REGNUM 29 января хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 принимал «Анахайм Дакс». Основное время встречи завершилось победой гостей со счетом 1:2. Об этом сообщил корреспондент

Хоккеист «Оттава Сенаторз» (сс) kaatiya

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Рикард Ракелль (6:19) и Трой Терри (43:42). Единственную шайбу «Анахайма» забросил Тайлер Эннис (7:56).

«Анахайм Дакс», одержав 23-ю победу и набрав 54 очка, обошел «Вегас Голден Найтс» и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице западной конференции Национальной Хоккейной Лиги 2021/22. «Оттава Сенаторз» с тридцатью очками занимает пятнадцатую строчку.