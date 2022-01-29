Лос-Анджелес, США, 29 января 2022, 23:26 — REGNUM Netflix опубликовал свежий постер слэшера «Техасская резня бензопилой». Изображение доступно в официальном Twitter-аккаунте сервиса.
https://twitter.com/NetflixFilm/status/1487111191121981440
На постере изображён главный отрицательный персонаж фильма Кожаное лицо, прячущийся за стеблями подсолнечника. Премьера картины состоится 18 февраля 2022 года.
ИА REGNUM напоминает, что в фильме сыграют Элси Фишер, Нелл Хадсон, Марк Бёрнэм, Олуэн Фуэре, Элис Криге и другие. Режиссёром выступил Дэвид Блу Гарсиа.
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