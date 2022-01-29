Москва, , 23:23 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили один обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом 29 января сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

Война в Сирии Tiempo.com

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны РФ в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили три обстрела позиций сирийской армии в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

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