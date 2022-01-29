29 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента России о том, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России.

Тимур Кондратьев, , 23:47 — REGNUM Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России, включая недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе на позиции 1997 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 30 января в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

"Тем самым Запад подтвердил свои агрессивные намерения в отношении России. Они разоблачили свое лицемерие», — считает Алексей Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Запад, по сути, расписался в своём стремлении к агрессии, проигнорировав справедливые требования России.

«Западные страны больше не могут прикрываться своими благими намерениями, потому что они публично отказались от нерасширения на восток, т. е. военного наступления на российские границы. Кто хочет знать правду, тот для себя все выводы сделал, а те, кто подменяет понятия, всё равно уже никогда не услышат голос разума», — отмечает Кирилл В.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что в НАТО не одумаются, пока не получат серьёзный отпор со стороны российских вооружённых сил.

«Пока дуракам по голове не дадут, они так ничего и не поймут. Зачем американцы лезут к границам Российской Федерации? Какую реакцию они ждут? Чтобы со стороны Кубы или Венесуэлы им прилетело?» — задаётся вопросом Сергей Н.

«Национальные интересы нашего государства превыше всего. И если американцы и их натовские прихвостни не прекратят свою агрессию, то, как уже не раз в истории, получат сокрушительный удар, какого ещё не видывало человечество», — угрожает Ирина Ф.

Часть людей полагает, что подобный исход событий можно было легко предугадать, учитывая то, что Североатлантический альянс был создан для давления на Россию, а значит, «смертный приговор» такая организация себе подписывать не станет.

«Тут надо всё-таки учитывать, что Россия не просто ультиматум выставила, она потребовала от Запада капитуляцию, на которую он никогда не пойдёт, ведь это будет означать начало его конца. Если бы это был компромисс, то не только НАТО следовало бы вернуться к состоянию 1997 года, но и России, отказавшись от Крыма, что недопустимо. Отсюда и безвыходная ситуация, в которой оказался Запад. В связи с этим Россия и получила отказ», — пишет Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что своими действиями западные страны приближают начало нового глобального конфликта.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США и НАТО не только не учли принципиальные озабоченности России, а устроили инициацию Третьей мировой войны. Они, отупевшие от желания втянуть Россию в войну, буквально насилуют Украину и Европу. А те уже с опозданием начинают понимать, что такая американская «любовь» им как-то уж очень дорого обходится», — поделилась своим мнением Лариса Д.

Нашлись и те, кто не видит в действиях руководства страны какой-то чётко выстроенный план, с имеющейся у этого всего конкретной целью.

«Ну, не учли, да, печально. А дальше-то что? Плакать будем?» — интересуется Дмитрий Б.

«Дальше непонятно, что будет, и это пугает. Пугает не угроза со стороны Запада, а какая-то катастрофическая неопределённость российских властей, которые не видят себя в отрыве от Запада. А Запад тем временем Россию намеревается уничтожить», — указывает Сергей А.

Напомним, 28 января на сайте президента РФ появилась информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России, включая недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе на позиции 1997 года.