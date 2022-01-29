Лос-Анджелес, США, 29 января, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Третья часть «Стражей Галактики» станет последней финальной частью кинофраншизы. Об этом 29 января заявил американский кинорежиссер Джеймс Ганн в интервью изданию Deadline.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

Также режиссер заявил, что заключительный эпизод трилогии станет самым масштабным в истории франшизы: «Для нас это конец — последний раз, когда люди увидят этот состав команды «Стражей», — цитирует Ганна Deadline.

Мировая премьера третьей части «Стражей галактики» запланирована на май 2023 года. Главные роли исполнят Карен Гиллан («Мстители: Война бесконечности»), Брэдли Купер («Области тьмы», «Джокер»), Элизабет Дебики («Довод», «Агенты А.Н.К.Л.»), Уилл Поултер («Выживший»), Крис Пратт («Стражи Галактики», «Человек, который изменил все») и Зои Салдана («Аватар»). Также в касте числятся Сильвеств Сталлоне, Вин Дизель и Дэйв Батиста.