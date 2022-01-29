Лос-Анджелес, США, 29 января, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Американский рэпер Крис Браун отреагировал на обвинения в изнасиловании в свой адрес. Об этом 29 января пишет The Sun.

Eva Rinaldi Крис Браун

Браун подал ответный иск в суд против женщины, которую он якобы изнасиловал. Рэпер считает, что причиной обвинений в его адрес стал его новый проект. «Всякий раз, когда я выпускаю музыку или проекты, они пытаются вытащить какую-нибудь настоящую чушь», — говорит он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестная женщина подала иск в суд к Крису Брауну на $20 млн. Она утверждает, что рэпер изнасиловал её на яхте в Майами, перед этим угостив коктейлем, после которого она почувствовала «внезапное необъяснимое изменение в сознании».