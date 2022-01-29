Оттава, , 23:05 — REGNUM Канадский исполнитель Шон Мендес изменил даты проведения своих концертов в европейских странах. Об этом 29 января пишет Billboard.

Шон Мендес Скриншот видео на YouTube

Причиной переноса выступлений стал рост заболеваемости коронавирусом. «К сожалению, из-за пандемии мы были вынуждены перенести даты тура по Великобритании и ЕС на 2023 год», — заявил Мендес.

Ранее ряд американских СМИ сообщил о том, что Шон Мендес расстался с певицей Камилой Кабелло спустя два года отношений. После этого они выпустили совместный трек под названием it’ll be okay («всё будет хорошо»).

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