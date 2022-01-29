Оттава, 29 января, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Канадский исполнитель Шон Мендес изменил даты проведения своих концертов в европейских странах. Об этом 29 января пишет Billboard.

Скриншот видео на YouTube Шон Мендес

Причиной переноса выступлений стал рост заболеваемости коронавирусом. «К сожалению, из-за пандемии мы были вынуждены перенести даты тура по Великобритании и ЕС на 2023 год», — заявил Мендес.

Ранее ряд американских СМИ сообщил о том, что Шон Мендес расстался с певицей Камилой Кабелло спустя два года отношений. После этого они выпустили совместный трек под названием it’ll be okay («всё будет хорошо»).