Лос-Анджелес, США, , 22:56 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс прокомментировала заявления Джейми Линн Спирс об успехе её мемуаров. Артистка опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 29 января.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CZS6oe6pzib/

По словам Бритни Спирс, её сестра знала о том, что пришлось пережить певице, находясь под опекой. Однако в своих мемуарах Джейми Линн рассказала, что находилась в неведении. «Вся моя семья, включая тебя, говорит, что не знала… Дурь несусветная», — упрекает сестру певица.

«Я бы хотела, чтобы ты прошла проверку на детекторе лжи, чтобы все эти массы людей увидели, что ты лжёшь», — пишет Бритни Спирс. «Ты сволочь, Джейми Линн», — подытожила исполнительница.

Ранее Джейми Линн Спирс представила мемуары Things I Should Have Said. По её словам, книга стала «национальным бестселлером».

