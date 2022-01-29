Рим, 29 января 2022, 22:53 — REGNUM В Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента 80-летний Серджо Маттарелла был переизбран президентом страны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Серджо Маттарелла
Серджо Маттарелла
Presidencia de la República Mexicana

Согласно подсчету голосов, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.

Маттарелла — потомственный политик. Он стоял у истоков создания Итальянской народной партии. Был депутатом итальянского парламента, входил в составы ряда кабинетов. 5 октября 2011 года Маттарелла был избран по квоте парламента в состав Конституционного суда Италии.