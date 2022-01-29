Рим, 29 января, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента 80-летний Серджо Маттарелла был переизбран президентом страны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

Согласно подсчету голосов, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.

Маттарелла — потомственный политик. Он стоял у истоков создания Итальянской народной партии. Был депутатом итальянского парламента, входил в составы ряда кабинетов. 5 октября 2011 года Маттарелла был избран по квоте парламента в состав Конституционного суда Италии.