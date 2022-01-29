Ньюкасл, Великобритания, , 22:51 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ньюкасл» уже подписал контракт с 24-летним опорным полузащитником «Лиона» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнсом. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Также сообщается, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов. При этом трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс принял участие в 26-ти матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. За «Лион» бразилец выступает с 30 января 2020 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 20 миллионов евро.