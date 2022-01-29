Дублин, 29 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Район предстоящих учений Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии решила перенести российская сторона. Об этом посольство России в Ирландии сообщило на странице в соцсети Twitter.

Минобороны России Сергей Шойгу

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3—8 февраля учений ВМФ РФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла», — отмечается в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ирландские рыбаки отказались от планов помешать учениям РФ в Атлантике.