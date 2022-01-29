29 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:47 — REGNUM Заявление лидера СРЗП депутата Госдумы Сергея Миронова о том, что намерение руководства страны объединить Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) является заявкой государства на отказ от конституционных обязательств, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 29 января в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

"Очередная реформа ПФР, а теперь ещё и ФСС. Про пенсию, судя по всему, уже забыли, как и забыли про те блага, которые обещали пенсионерам после пенсионной реформы и поднятия пенсионного возраста. Теперь ещё и больничных, видимо, не будет», — подозревает Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные преобразования в области социальных структур в России говорят о том, что дела у них идут крайне туго, а значит, от части своих обязательств они вскоре откажутся.

«Вот мы и приехали. А какие рассказы были красивые про то, что пенсионная реформа сделает наших пенсионеров богатыми! Ага, конечно. Государство планомерно отказывается от своих социальных обязательств, перекладывая всю ответственность на российский бизнес, который уже и так практически дышит на ладан», — указывает Василий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что слияние этих двух структур не скажется никаким позитивным образом на пенсиях и страховых выплатах для российских граждан.

Пенсионеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Деньги не берутся из ниоткуда. Невозможно соединить две структуры и волшебным образом увеличить выплаты в одной, при этом выведя из игры бюджет другой. Значит, для увеличения социальных выплат будут изыматься деньги из части Пенсионного фонда. К чему это приведёт? К постепенному сокращению и дальнейшему отказу от выплат пенсий. Заметьте, что из речи уйдёт вообще употребление слова «Пенсионный фонд». Будет какой-то там фонд, на какие-то цели, которые потом отменят, а никто даже и не вспомнит», — считает Виктор В.

Часть людей полагает, что вместо появления всё новых и новых фондов российскому руководству следовало бы обратиться к опыту Советского Союза, который обеспечивал социальными выплатами граждан напрямую, не используя при этом подозрительные прослойки.

«Все эти фонды созданы для обогащения их высших руководств. Пенсии должны быть не в каком-то мутном фонде, а их следует платить из бюджета страны, как и было в Союзе! А теперь бюджет страны у правительства, министров, депутатов, армии и далее по списку. Они и пенсии, и зарплаты получают соответствующе хорошие, а для народа оставили непонятные фонды, в которые разного рода проходимцы время от времени засовывают свои грязные ручки», — пишет Наталья Г.

Ряд пользователей указывает на то, что экономическая ситуация в России крайне негативно влияет на наполнение социальных фондов, а значит, этим структурам становится сложнее исполнять свои социальные обязательства.

«Сейчас официально мало где можно устроится на работу на полную зарплату, в основном одни лишь бюджетники туда в полной мере отчисляют выплаты. Конечно, скоро Пенсионному фонду кранты наступит, так что тут не ПФР надо реформировать, а следует заставить работодателей оформлять как положено рабочих. Но, к сожалению, работодатель не будет так делать т. к. он потом не сможет получать сверхприбыль. Придётся давать рабочим выходные, отпуска, больничные и т. д. и т. п.» — поделился своим мнением Рифат Х.

Пенсионер Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто полностью разочаровался в государственной социальной политике. Граждане убеждены, что для уверенности в завтрашнем дне следует не надеяться на помощь со стороны властей, а пенять только на себя.

«Будучи человеком средних лет, мне становится очень жалко того периода времени, в котором я работал «в белую». Столько денег было отдано не пойми кому, чтобы потом их никогда не увидеть. Но, несмотря на весь этот негатив, всё-таки можно сказать правительству большое спасибо хотя бы за то, что оно заставляет народ снять розовые очки и осознать, что не надо быть лохами, надо голову включать!» — написал Николай П.

Напомним, 28 января лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал намерение руководства страны объединить ПФР и ФСС заявкой государства на отказ от конституционных обязательств.