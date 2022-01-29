Лос-Анджелес, США, , 22:42 — REGNUM Стоимость компании SKIMS модели Ким Кардашьян увеличилась вдвое. Об этом 29 января пишет Forbes.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По данным журнала, стоимость бренда белья SKIMS оценивают в $3,2 млрд, благодаря чему состояние самой Кардашьян увеличилось на $600 млн по сравнению с предыдущим годом. По подсчётам экспертов, теперь модель владеет $1,8 млрд.

Ранее Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве со «спекулятивной» криптовалютой EthereumMax. Она и другие звёзды якобы создавали ажиотаж на рынке с помощью рекламы токена для дальнейшей его перепродажи за большие деньги.

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