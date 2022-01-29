Багдад, 29 января, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В иракской провинции Салах-эд-Дин системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников. Об этом 29 января передает телеканал Al Sumaria.

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«ПВО Ирака отразила попытку проникновения беспилотников в воздушное пространство над городом Самарра в провинции Салах-эд-Дин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января по меньшей мере три ракеты упали на территории Багдадского международного аэропорта и в его окрестностях.

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