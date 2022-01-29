Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Неизвестная девушка обвинила актёра Ангуса Клауда в изнасиловании её близкого человека. Об этом она написала в личном Twitter-аккаунте 29 января.

Ангус Клауд Скриншот видео на YouTube

https://twitter.com/strawberryspit/status/1486878137854136320

Пользователь с ником strawberryspit заявила, что актёр «подверг сексуальному насилию» человека, которого она «очень любит». «Я не буду вдаваться в подробности, потому что это её история, но я могу поручиться за неё на 10 000%», — пишет strawberryspit. Сам Клауд пока не давал комментариев по этому поводу.

ИА REGNUM напоминает, что Ангус Клауд стал известен благодаря роли Феса в сериале «Эйфория». Премьера первого сезона шоу состоялась летом 2019 года на телеканале HBO.

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