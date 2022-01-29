Барселона, Испания, , 22:22 — REGNUM 29 января было объявлено о переходе 26-летнего испанского флангового нападающего Адама Траоре из «Вулверхэмптона» в каталонскую «Барселону» на правах аренды.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа футболиста «сине-гранатовыми» за 30 миллионов евро. Пятилетний контракт уже согласован.

В текущем сезоне на счету Адама Траоре один единственный мяч, забитый в ворота «Саутгемптона», в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. В прошлом сезоне испанец набрал 4 (2+2) очка по системе гол+пас в 37-ми матчах внутреннего чемпионата.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Адама Траоре в 28 миллионов евро.