29 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили последствия, которые ждут Россию в случае запрета криптовалют на её территории.

Артур Савин, , 23:04 — REGNUM Заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева о том, что запрет на обращение криптовалют на территории России серьёзно снизит темпы развития российской IT-отрасли и сделает её неконкурентоспособной, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 января в социальной сети «ВКонтакте».

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

"Ой, ну наконец-то! Может быть, теперь комплектующие для компьютеров подешевеют», — надеется Робер К.

Многие пользователи пришли к выводу, что резкие выпады российских властей в сторону криптовалют связаны с тем, что руководители страны не могут в полной мере понять, что это такое, поэтому у них и возникает чувство беспокойства.

«В России запрещают всё, что не в состоянии понять», — считает Антон В.

«Не можешь запретить, введи налог. Типичный российский подход», — поделился своим мнением Стас О.

Налоги Цитата из м/ф «Чиполлино». реж Борис Петрович Дёжкин. 1961. СССР

Некоторые комментаторы отмечают, что криптовалюта уже крепко вошла в жизнь миллионов человек по всему мира и поэтому сложно будет оградиться от неё какими-то запретительными мерами.

«Криптовалюта — это частная валюта. И как она может иметь хождение в государстве? В государстве хождение её должно быть запрещено, но криптовалюта и так, по сути, была запрещена на территории Российской Федерации. На неё ведь ничего не купишь в стране. А люди, если хотят, пусть пользуются ею, но за границей, там где она разрешена», — отмечает Александр С.

«Как и в случае с Telegram, власти попытаются что-то там у себя запретить, а на деле выйдет цирк с конями. Пока руководство страны будет пытаться запретить криптовалюту, но завтра все эти чиновники будут с удовольствием этой валютой пользоваться, опять-таки как в случае с Telegram», — убеждён Сергей Х.

Часть людей полагает, что самым лучшим исходом в этой ситуации стал бы не полный запрет на использование криптовалюты, а государственное регулирование в данной сфере, чтобы волки были сыты, а овцы остались целы.

«Господи, да что они делают?! Вместо запретов нужно вводить госрегулирование! Это же поступления в бюджет, люди, так или иначе, будут пользоваться криптовалютой, просто государству они об этом говорить не станут», — указывает Руслан Л.

«Любая бизнес деятельность на территории страны ведёт к увеличению её ВВП. Люди становятся богаче, а значит, могут больше себе позволить что-нибудь приобретать. Зачем запрещать такие вещи? Их надо возглавить!» — считает Наталья С.

Ряд пользователей указывает на то, что в России достаточно внутренних экономических проблем, которыми властям следовало бы незамедлительно заняться, но они почему-то предпочитают беспокоиться по поводу криптовалют.

Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лучше сначала пусть Центробанк восстановит курс рубля на тот уровень, который был в 2014 году, либо же пусть обоснуют, почему при стоимости нефти $90 российский рубль так сильно обесценился! Люди бегут от национальной валюты, кто куда: кто-то скупает доллары, а кто-то криптовалюту», — пишет Александр В.

Нашлись и те, кто убеждены, что сама тема с криптовалютами мало беспокоит российских граждан, которым по большей части приходится иметь дело с проблемами в области обычных физических валют.

«Какой процент российских граждан вообще знает, что такое криптовалюта? Да всем откровенно пофиг. Большинство людей вообще с ней дело не имеет, да и не хочет. Люди пытаются выжить, как могут», — написал Илья Б.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, 28 января пресс-служба Минцифры РФ опубликовала сообщение, согласно которому глава ведомства Максут Шадаев считает, что запрет на обращение криптовалют на территории России серьёзно снизит темпы развития российской IT-отрасли и сделает её неконкурентоспособной.