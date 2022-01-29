Массачусетс, США, , 22:02 — REGNUM В американском штате Массачусетс почти 114 тыс. человек остались без света из-за снежного шторма, обрушившегося на Восточное побережье США. Об этом 29 января сообщает портал poweroutage.us.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что с перебоями в подаче электроэнергии столкнулись более 113,9 тыс. человек.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в прибрежных районах, где из-за резких порывов ветра начались подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, около пяти тысяч авиарейсов были отменены в США из-за приближения циклона, который принесёт с собой сильный снегопад на Восточное побережье Соединённых Штатов.

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