Массачусетс, США, 29 января 2022, 22:02 — REGNUM В американском штате Массачусетс почти 114 тыс. человек остались без света из-за снежного шторма, обрушившегося на Восточное побережье США. Об этом 29 января сообщает портал poweroutage.us.
Отмечается, что с перебоями в подаче электроэнергии столкнулись более 113,9 тыс. человек.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в прибрежных районах, где из-за резких порывов ветра начались подтопления.
Как сообщало ИА REGNUM, около пяти тысяч авиарейсов были отменены в США из-за приближения циклона, который принесёт с собой сильный снегопад на Восточное побережье Соединённых Штатов.
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