Киев, , 21:34 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии» времен холодной войны пришла «сетевая дипломатия» с центром в Киеве, содействующая противодействию «российской агрессии».

Дмитрий Кулеба

«Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», — сказал он изданию «Новое время».

Он добавил, что дипломатия сегодня работает «на сверхвысокой скорости», противодействуя «российской агрессии». При этом Киеву удалось консолидировать «очень высокий уровень международной поддержки страны», заключил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили введение против России новых санкций.

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