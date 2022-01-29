Москва, , 21:33 — REGNUM Посольство Армении в Москве выступило в защиту прославление гитлеровца Нжде. Оно выступило с заявлением, которое полностью приводится ниже:

Гарегин Нжде Иван Шилов © ИА REGNUM

«Относительно попыток разжигания искусственных страстей вокруг состоявшегося 28 января в молодежном центре Союза армян России показа художественного фильма «Гарегин Нжде"Посольство РА в РФ находится на связи как с «Союзом армян России» и другими армянскими организациями, действующими на территории РФ, так и с российскими властями. Посольство также внимательно следит за публикациями в прессе и выражает свою глубокую озабоченность в связи с попытками осквернения памяти борца за независимость Армении Г. Нжде со стороны определенных кругов, заинтересованных в очернении армяно-российских братских отношений. Считаем недопустимыми спекуляции на данную тему и призываем воздержаться от распространения откровенно ложной и не соответствующей действительности информации».

Для справки ИА REGNUM: